Ростовский психолог объяснил, что делать, если ребенок начал подражать животным

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Жители Ростова стали замечать подростков-фурри на улицах города в апреле. Юноши и девушки имитируют поведение животных, говорят на их «языке» и передвигаются на четвереньках. Одна из жительниц города даже сообщила в социальных сетях, что имитировавшая поведение собак группа подростков даже пыталась ее укусить.
По мнению детского психолога Алексея Лукьянова движение фурри является одной из разновидностей современных детских игр.
«Скорее всего, мода на фурри скоро пройдет. Круг интересов современной молодежи быстро сменяется из-за воздействия интернета. Фурри можно считать безобидным движением, пока дети не начнут проявлять агрессию, наносить вред себе или окружающим», — считает эксперт.
Многим взрослым животноподобное поведение детей приходится не по духу. Чтобы оградить ребенка от воздействия фурри Алексей Лукьянов рекомендует больше времени уделять социализации ребенка.
Фурри — последствия влияния интернета. Если ребенок будет больше времени уделять хобби и общению с подачи родителей, вряд ли у него возникнет потребность в поиске внимания от окружающих в образе животного», — считает детский психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физкультуре.