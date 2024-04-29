Ростовский психолог объяснил, что делать, если ребенок начал подражать животным

Жители Ростова стали замечать подростков-фурри на улицах города в апреле. Юноши и девушки имитируют поведение животных, говорят на их «языке» и передвигаются на четвереньках. Одна из жительниц города даже сообщила в социальных сетях, что имитировавшая поведение собак группа подростков даже пыталась ее укусить.