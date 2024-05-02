В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Согласно опубликованному документу укрытием будут служить подвалы двух детских садов. Один из них находится в поселке Алексеево-Лозовский по улице Спортивной, 3-в. Здесь смогут укрыться 250 человек. Вторым объектом является детский сад №4 в поселке Чертково на Кольцевой, 1а. Данное учреждение может вместить уже 500 человек.
Жителям частных домов власти рекомендовали в случае опасности укрываться в погребах и других подземных сооружениях. Проживающие в квартирах могут спрятаться в подвалах своих или соседних домов.
Ранее военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области.
До этого ночью военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области.