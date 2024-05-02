В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО

Согласно опубликованному документу укрытием будут служить подвалы двух детских садов. Один из них находится в поселке Алексеево-Лозовский по улице Спортивной, 3-в. Здесь смогут укрыться 250 человек. Вторым объектом является детский сад №4 в поселке Чертково на Кольцевой, 1а. Данное учреждение может вместить уже 500 человек.