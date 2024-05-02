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В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО

В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО

2 мая 2024, 15:30
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО
В Чертковском районе Ростовской области власти определили места, где жители смогут укрыться в период проведения СВО, сообщается на сайте администрации района.

Согласно опубликованному документу укрытием будут служить подвалы двух детских садов. Один из них находится в поселке Алексеево-Лозовский по улице Спортивной, 3-в. Здесь смогут укрыться 250 человек. Вторым объектом является детский сад №4 в поселке Чертково на Кольцевой, 1а. Данное учреждение может вместить уже 500 человек.

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Жителям частных домов власти рекомендовали в случае опасности укрываться в погребах и других подземных сооружениях. Проживающие в квартирах могут спрятаться в подвалах своих или соседних домов.

Ранее военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области.

До этого ночью военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области.

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