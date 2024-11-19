rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Убежища

Выбрать дату
2024
Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах
Жители Ростовской области просят организовать мобильные убежища на улицах. С таким предложением обратился подписчик telegram-канале главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой.
19 ноября, 06:05
Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА
13 октября, 15:35
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
2 июня, 10:45
В Ростовской области могут обустроить мобильные убежища
По всей России, в том числе и в Ростовской области, могут появиться новые объекты гражданской обороны для защиты населения от любых видов оружия. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
31 мая, 15:19
Жители Таганрога и Батайска пожаловались на замки на дверях бомбоубежищ
Одна из жительниц Таганрога обеспокоена тем, что из-за закрытых бомбоубежищ в случае опасности горожанам негде будет спрятаться, сообщает DonDay.
15 мая, 19:19
В Ростовской области власти назвали места укрытий на время СВО
В Чертковском районе Ростовской области власти определили места, где жители смогут укрыться в период проведения СВО, сообщается на сайте администрации района.
2 мая, 15:30
Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области
25 марта, 14:32
Власти Таганрога заявили, что будут информировать население об атаках беспилотников
12 марта, 16:31
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище
14 февраля, 07:47
2023
В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы
22 декабря 2023, 11:01
Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре
В Ростовской области в ноябре донские заводы и компании обращались в арбитражный суд из-за многомиллионных долгов, охраны предприятий и унитазов в убежищах, подробности значимых судебных заседаний месяца рассказали в RostovGazeta.
7 декабря 2023, 16:56
Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде
28 ноября 2023, 12:53
В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища
11 ноября 2023, 15:21
В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ
10 ноября 2023, 09:46
В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища
31 октября 2023, 15:49
2022
В мэрии в Ростове-на-Дону сообщили о числе убежищ в поликлиниках и больницах
В Ростове-на-Дону под медицинскими учреждениями, по данным СМИ, есть помещения, которые можно приспособить под укрытия.
22 ноября 2022, 08:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика