Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону после резкого похолодания

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В субботу, 4 мая, температура составит +15 градусов и будет солнечная погода. При этом днем ранее воздух прогреется до +25 градусов.
Похолодание окажется кратковременным, так как уже 5 числа температура начнет подниматься. В этот день она достигнет 17 градусов и продолжит расти.
В понедельник будет +22 градуса, во вторник потеплеет до +24 градусов. В эти дни в город вернется солнечная погода.
В ночное время температура будет опускаться до +10 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не стоит, а максимальная скорость ветра составит пять метров в секунду.
Ранее сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону.