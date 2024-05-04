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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Потепление в Ростове-на-Дону начнется с 5 мая

Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону после резкого похолодания

4 мая 2024, 04:42
Фото: 1MI

Потепление в Ростове-на-Дону начнется с 5 мая

В Ростове-на-Дону на выходных резко похолодает, после чего начнется потепление, сообщили синоптики.

В субботу, 4 мая, температура составит +15 градусов и будет солнечная погода. При этом днем ранее воздух прогреется до +25 градусов.

Похолодание окажется кратковременным, так как уже 5 числа температура начнет подниматься. В этот день она достигнет 17 градусов и продолжит расти.

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В понедельник будет +22 градуса, во вторник потеплеет до +24 градусов. В эти дни в город вернется солнечная погода.

В ночное время температура будет опускаться до +10 градусов. Дождей в ближайшее время ждать не стоит, а максимальная скорость ветра составит пять метров в секунду.

Ранее сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дождь#Потепление
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