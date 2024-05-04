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Заморозки пообещали жителям Ростовской области в мае

Заморозки пообещали жителям Ростовской области в мае

4 мая 2024, 05:40
Фото: 1MI
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 5 мая, температура может опуститься до 0 градусов, сообщили синоптики.

В отдельных районах термометры будут показывать 0 градусов ночью и около +5 градусов в утреннее время. Осадков в эти периоды быть не должно.

Согласно прогнозам, в Ростове в субботу, 4 мая, ожидается солнечная погода с температурой +15 градусов. Но похолодание будет временным, так как уже к 5 числу температура начнет повышаться. В этот день она достигнет +17 градусов и продолжит расти.

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В понедельник ожидается температура +22 градуса, а во вторник станет теплее до +24 градусов. Ночью температура должна опускаться до +10 градусов.

До этого ученый РАН сообщил, чем опасен новый многоводный период в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура#Синоптики#Заморозки
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