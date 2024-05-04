Заморозки пообещали жителям Ростовской области в мае

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В отдельных районах термометры будут показывать 0 градусов ночью и около +5 градусов в утреннее время. Осадков в эти периоды быть не должно.
Согласно прогнозам, в Ростове в субботу, 4 мая, ожидается солнечная погода с температурой +15 градусов. Но похолодание будет временным, так как уже к 5 числу температура начнет повышаться. В этот день она достигнет +17 градусов и продолжит расти.
В понедельник ожидается температура +22 градуса, а во вторник станет теплее до +24 градусов. Ночью температура должна опускаться до +10 градусов.
До этого ученый РАН сообщил, чем опасен новый многоводный период в регионе.