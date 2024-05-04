Заморозки пообещали жителям Ростовской области в мае

Согласно прогнозам, в Ростове в субботу, 4 мая, ожидается солнечная погода с температурой +15 градусов. Но похолодание будет временным, так как уже к 5 числу температура начнет повышаться. В этот день она достигнет +17 градусов и продолжит расти.