Больше 80 участников СВО начали обучение в рамках Программы «Время героев»

Для обучения на первом уровне Программы были отобраны первые 83 участника. К обучению они приступят уже 27 мая. В числе отобранных участников больше всего военнослужащих ВС РФ. Есть среди них также служащие других ведомств, добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Они награждены высокими государственными наградами. Из 83 человек 20 имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества, причем, многие дважды, трижды и четырежды. Также в списке на обучение на первом уровне 4 женщины — участницы СВО.