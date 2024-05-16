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Больше 80 участников СВО начали обучение в рамках Программы «Время героев»

Больше 80 участников СВО начали обучение в рамках Программы «Время героев»

16 мая 2024, 13:53
Фото: 1MI
Больше 80 участников СВО начали обучение в рамках Программы «Время героев»
Первые 83 участника спецоперации начали обучение в рамках Программы «Время героев», она реализуется по поручению президента Владимира Путина.

16 мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев». Ее реализуют для участников и ветеранов СВО.

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На заседании заявили, что основной акцент в обучении по Программе сделают на формировании у военнослужащих управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы.

«При этом переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а, наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок», — заявил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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Второй уровень Программы предлагают участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наградВторой уровень Программы предлагают участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наград
Второй уровень Программы предлагают участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наград
Фото: 1MI

Руководитель блока оценочных мероприятий Программы «Время героев» Павел Безручко рассказал членам Общественного совета о том, по каким принципам оценивались участники.

«Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Для этого они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов мы рекомендуем каждому участнику один из четырех уровней образовательной программы», — объяснил Павел Безручко.

Так, первый уровень Программы рекомендуют участникам с максимально высокими баллами оценки и самыми высокими наградами. Второй уровень Программы предлагают участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наград, либо участникам с высокими наградами, но набравшим чуть менее высокие баллы оценки.

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Для того чтобы создать условия для каждого из участников отбора, в том числе, находящихся на передовой, развернули сеть мобильных пунктов оценки. Некоторые из них располагаются в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской, Белгородской и Воронежской областях.

Для обучения на первом уровне Программы были отобраны первые 83 участника. К обучению они приступят уже 27 мая. В числе отобранных участников больше всего военнослужащих ВС РФ. Есть среди них также служащие других ведомств, добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Они награждены высокими государственными наградами. Из 83 человек 20 имеют звания Героев России, 64 человека награждены орденами Мужества, причем, многие дважды, трижды и четырежды. Также в списке на обучение на первом уровне 4 женщины — участницы СВО.

Ранее участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Владимир Путин
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