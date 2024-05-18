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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:26

В станице Ольгинской продолжается расследование жестокого убийства восьмилетней девочки

На шее убитой в Ростовской области второклассницы был пакет

18 мая 2024, 08:26
Фото: для иллюстрации / 1MI
В станице Ольгинской продолжается расследование жестокого убийства восьмилетней девочки
В станице Ольгинской в Ростовской области продолжается расследование жестокого убийства восьмилетней девочки, сообщал Следком.

Восьмилетняя девочка пропала накануне, 17 мая. Ребенок пошел в магазин за хлебом и не вернулся. Родители запаниковали и начали искать малышку. Вскоре к поискам подключились едва ли не все жители станицы Ольгинской. Выяснилось, что школьницу забрал водитель эвакуатора. Позже станет известно, что мужчина обманом заманил ребенка в авто, вывез в лесополосу и убил.

«РЕН ТВ» сообщает, что на шее убитой девочки обнаружили пакет. В Следкоме подтверждали, что причиной гибели ребенка стало удушение.

Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
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Местные жители возмущены действиями организации, в которой работал водитель эвакуатора. С их слов, компания не давала точной информации о местонахождении авто. Они предполагают, что, если бы данные о машине передали раньше, школьницу можно было спасти.

Напомним, сам убийца задержан. Он уже признал свою вину, но мотивов своего поступка объяснить так и не смог. Подроднее о его допросе рассказала RostovGazeta.

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