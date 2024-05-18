На шее убитой в Ростовской области второклассницы был пакет

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Восьмилетняя девочка пропала накануне, 17 мая. Ребенок пошел в магазин за хлебом и не вернулся. Родители запаниковали и начали искать малышку. Вскоре к поискам подключились едва ли не все жители станицы Ольгинской. Выяснилось, что школьницу забрал водитель эвакуатора. Позже станет известно, что мужчина обманом заманил ребенка в авто, вывез в лесополосу и убил.
«РЕН ТВ» сообщает, что на шее убитой девочки обнаружили пакет. В Следкоме подтверждали, что причиной гибели ребенка стало удушение.
Местные жители возмущены действиями организации, в которой работал водитель эвакуатора. С их слов, компания не давала точной информации о местонахождении авто. Они предполагают, что, если бы данные о машине передали раньше, школьницу можно было спасти.
Напомним, сам убийца задержан. Он уже признал свою вину, но мотивов своего поступка объяснить так и не смог. Подроднее о его допросе рассказала RostovGazeta.