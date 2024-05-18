На шее убитой в Ростовской области второклассницы был пакет

Восьмилетняя девочка пропала накануне, 17 мая. Ребенок пошел в магазин за хлебом и не вернулся. Родители запаниковали и начали искать малышку. Вскоре к поискам подключились едва ли не все жители станицы Ольгинской. Выяснилось, что школьницу забрал водитель эвакуатора. Позже станет известно, что мужчина обманом заманил ребенка в авто, вывез в лесополосу и убил.