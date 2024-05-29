Стартовало обучение по программе «Время героев»

«Время героев» представляет собой магистерскую программу, участники которой получат управленческое образование. Первые 83 участника уже приступил к обучению. С напутственной речью для них выступили организаторы и члены Общественного совета Программы «Время героев».



Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как будет проходить обучение. Он пояснил, что программа включает в себя четыре очных модуля по 30 дней каждый. На первом ставятся задачи программы. Так, участникам предстоит изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение.