Стартовало обучение по программе «Время героев»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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«Время героев» представляет собой магистерскую программу, участники которой получат управленческое образование. Первые 83 участника уже приступил к обучению. С напутственной речью для них выступили организаторы и члены Общественного совета Программы «Время героев».
Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, как будет проходить обучение. Он пояснил, что программа включает в себя четыре очных модуля по 30 дней каждый. На первом ставятся задачи программы. Так, участникам предстоит изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение.
«Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов», — говорит Комиссаров.
Известно, что участники программы «Время героев» могут кроме магистерского образования пройти очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Также есть заочная программа повышения квалификации.
Те из участников отбора, кто не имеет высшего образования, получат возможность бесплатно обучиться в Президентской академии или других ведущих вузах страны.
Сенатор Российской Федерации, член Общественного совета Программы «Время героев» Герой России Александр Карелин рассказал, кто попал на магистерскую программу обучения. По его словам, 83 первых участника программы удостоены высокими государственными наградами. Среди них есть кавалер четырех орденов Мужества, Герои России, а также военнослужащие, удостоенные медали «За отвагу».
«Каждый из участников отбора на Программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке. Уверен, что знания, полученные во время Программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством», — говорит Карелин.
Участники, не успевшие завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца года в специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.
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