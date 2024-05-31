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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Эксперты предупредили о серьезном кадровом голоде в Ростовской области

Стало известно, кому проще всех найти работу в Ростовской области

31 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI
Эксперты предупредили о серьезном кадровом голоде в Ростовской области

Дворники, токари и риелторы стали самыми востребованными на рынке труда на Дону

Серьезный кадровый голод прослеживается в Ростовской области. К таким выводам пришли эксперты, наблюдая за количеством резюме на ТОП-20 вакансий. Об этом в hh.ru рассказали корреспонденту RostovGazeta.

По информации hh.ru, в рейтинге дефицитных специалистов в Ростовской области по-прежнему удерживают свои позиции профессии рабочих специальностей — дворник и токарь. А вот врачи и продавцы уже поднялись в рейтинге выше. На Дону также ощущается дефицит риелторов, монтажников, сварщиков, маляров, пекарей, швей, фармацевтов, операторов кол-центра, медсестер.

По оценкам hh.ru, уровень конкуренции для востребованных 20 профессий насчитывает от 0,5 до 1,8 резюме на вакансию. Этого крайне мало.

Для сравнения, стандартную конкуренцию демонстрирует наличие от четырех до восьми резюме на вакансию. Ниже четырех свидетельствует о дефиците. Показатель меньше двух может говорить о значительном кадровом голоде.

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Эксперты уверены, что в сложившейся ситуации есть и неоспоримые плюсы — настало отличное время для трудоустройства ростовчан.

«Тем более на Юге сейчас начинается сезон временного найма в сфере туризма и общепита на летнее время», — подчеркивает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Поэтому, по мнению эксперта, вероятность найти хорошую работу или подзаработать, сегодня очень высока.

Ранее RostovGazeta выясняла, каковы показатели неофициальной безработицы в Ростовской области.

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