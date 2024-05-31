Стало известно, кому проще всех найти работу в Ростовской области

По информации hh.ru, в рейтинге дефицитных специалистов в Ростовской области по-прежнему удерживают свои позиции профессии рабочих специальностей — дворник и токарь. А вот врачи и продавцы уже поднялись в рейтинге выше. На Дону также ощущается дефицит риелторов, монтажников, сварщиков, маляров, пекарей, швей, фармацевтов, операторов кол-центра, медсестер.