Цены на табачную продукцию в Ростове могу вырасти из-за акцизных марок

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Напомним, что с 1 июля 2024 года Минфин предлагает разрешить ввоз в Россию иностранной табачной продукции только при наличии маркировки на потребительской упаковке. Уточняется, что речь идет, в том числе и о ввозе продукции из государств — членов Евразийского экономического союза.
«Честно говоря, я удивлен такому решению, учитывая, что завоз табачной продукции иностранного происхождения будет, скорее всего, из недружественных по отношению к России стран. Это же подразумевает финансирование зарубежных производителей, которые, по сути, часть своих налогов за рубежом будут отдавать на закупку вооружения для атаки наших территорий», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник добавляет, что употребление табака вредно для здоровья. Но поскольку у нас продажа табачных изделий не запрещена, то имеет смысл развивать свое производство.
«Даже если речь идет о завозе табачной продукции с акцизными марками из дружественных нам стран, например, юго-восточной Азии, в итоге, это все равно скажется на потребителях. Цены на табачную продукцию, конечно же, поднимутся», — уверен представитель ростовской общественной организации.
Спикер подчеркивает, что в советские годы было минимальное количество продукции из зарубежных стран. За счет этого оборот денежных средств осуществлялся внутри страны.
«Но сейчас ситуация иная. Повышение ключевой ставки банка говорит о новом витке инфляции. Поэтому принимать решение о завозе табачных изделий только с акцизными марками преждевременно. Возможно оно и правильное, но не в данное время», — резюмирует собеседник.