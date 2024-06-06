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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Эксперт предупредил о росте цен на табачную продукцию в Ростове из-за акцизных марок

Цены на табачную продукцию в Ростове могу вырасти из-за акцизных марок

6 июня 2024, 08:35
Фото: wikimedia.org
Эксперт предупредил о росте цен на табачную продукцию в Ростове из-за акцизных марок
Предложение о том, чтобы разрешить в Россию ввоз иностранной продукции только с акцизными марками, несвоевременное и непродуманное. Оно приведет к серьезному росту цен на табачную продукцию, в том числе и в Ростовской области, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что с 1 июля 2024 года Минфин предлагает разрешить ввоз в Россию иностранной табачной продукции только при наличии маркировки на потребительской упаковке. Уточняется, что речь идет, в том числе и о ввозе продукции из государств — членов Евразийского экономического союза.

«Честно говоря, я удивлен такому решению, учитывая, что завоз табачной продукции иностранного происхождения будет, скорее всего, из недружественных по отношению к России стран. Это же подразумевает финансирование зарубежных производителей, которые, по сути, часть своих налогов за рубежом будут отдавать на закупку вооружения для атаки наших территорий», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник добавляет, что употребление табака вредно для здоровья. Но поскольку у нас продажа табачных изделий не запрещена, то имеет смысл развивать свое производство.

Собеседник добавляет, что употребление табака вредно для здоровья.Собеседник добавляет, что употребление табака вредно для здоровья.
Собеседник добавляет, что употребление табака вредно для здоровья.
Фото: wikimedia.org
«Даже если речь идет о завозе табачной продукции с акцизными марками из дружественных нам стран, например, юго-восточной Азии, в итоге, это все равно скажется на потребителях. Цены на табачную продукцию, конечно же, поднимутся», — уверен представитель ростовской общественной организации.

Спикер подчеркивает, что в советские годы было минимальное количество продукции из зарубежных стран. За счет этого оборот денежных средств осуществлялся внутри страны.

«Но сейчас ситуация иная. Повышение ключевой ставки банка говорит о новом витке инфляции. Поэтому принимать решение о завозе табачных изделий только с акцизными марками преждевременно. Возможно оно и правильное, но не в данное время», — резюмирует собеседник.
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