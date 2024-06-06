Цены на табачную продукцию в Ростове могу вырасти из-за акцизных марок

Предложение о том, чтобы разрешить в Россию ввоз иностранной продукции только с акцизными марками, несвоевременное и непродуманное. Оно приведет к серьезному росту цен на табачную продукцию, в том числе и в Ростовской области, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

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