Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве

Основателем экстремистского сообщества является житель Ростова-на-Дону. Сам он был ранее осужден на 3 года и 8 месяцев в 2021 году за драку со сторонниками ультраправых взглядов. Известно, что он мечтал о создании сепаратистского «Вольного Дона» и неоднократно организовывал нападения, которые снимал на видео, пишет издание «Политаналитика».