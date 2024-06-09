Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В обще сложности, по сообщению СМИ, были задержаны семь человек в Ростове-на-Дону, в городе Домодедово Московской области и в Москве. У всех подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяты сигнальные пистолеты, ножи, жесткие диски с персональных компьютеров, телефоны, ноутбуки, атрибутика запрещенного в России сообщества.
Основателем экстремистского сообщества является житель Ростова-на-Дону. Сам он был ранее осужден на 3 года и 8 месяцев в 2021 году за драку со сторонниками ультраправых взглядов. Известно, что он мечтал о создании сепаратистского «Вольного Дона» и неоднократно организовывал нападения, которые снимал на видео, пишет издание «Политаналитика».
Информации от официальных структур о задержании экстремистов не поступало. Она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону в парке имени Горького произошла массовая драка, в ходе которой толпа людей избила молодого мужчину. Полиция начала проверку инцидента.