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Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве

Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве

9 июня 2024, 09:56
Фото: 1MI
В Москве и в Ростове задержали участников экстремистской и запрещенной в России организации. Члены банды избивали людей на улицах в разных российских городах, пишет ТАСС.

В обще сложности, по сообщению СМИ, были задержаны семь человек в Ростове-на-Дону, в городе Домодедово Московской области и в Москве. У всех подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяты сигнальные пистолеты, ножи, жесткие диски с персональных компьютеров, телефоны, ноутбуки, атрибутика запрещенного в России сообщества.

Основателем экстремистского сообщества является житель Ростова-на-Дону. Сам он был ранее осужден на 3 года и 8 месяцев в 2021 году за драку со сторонниками ультраправых взглядов. Известно, что он мечтал о создании сепаратистского «Вольного Дона» и неоднократно организовывал нападения, которые снимал на видео, пишет издание «Политаналитика».

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Информации от официальных структур о задержании экстремистов не поступало. Она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону в парке имени Горького произошла массовая драка, в ходе которой толпа людей избила молодого мужчину. Полиция начала проверку инцидента.

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