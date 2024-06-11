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Published Сегодня, 11:18

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Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников

Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников

11 июня 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Россия активно помогает Абхазии в образовательной сфере, заявил министр просвещения республики Инал Габлия. По его словам, речь идет о новых учебниках.

Об этом он сообщил во время интервью в открытой студии «ФедералПресс» на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Благодаря поддержке министерства просвещения России за последние 3 года завезли более 220 тысяч экземпляров новой учебной литературы, которой остро не хватало в Республике Абхазия. То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы — физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования», — заявил Габлия.

По его словам, детей к обучению должно мотивировать образовательное пространство в целом. В качестве примера министр просвещения Абхазии привел школу-пансион «Летово», которая расположена в Новой Москве.

«Само пространство должно мотивировать к обучению. Вот, например, я был в школе „Летово“, сегодня о ней тоже рассказывал Сергей Сергеевич Кравцов в своём докладе. Это, конечно, уникальная среда для ребёнка, где все говорит о науке, все говорит об обучении. В коридорах можно слышать разговоры о математике, русском языке, английском и что-то с этим связанное», — объяснил он.

Инал Габлия подчеркнул, что современная школа должна быть оборудована всем необходимым для гармоничного развития личности.

«Дети вовлечены на сто процентов в образовательный процесс благодаря среде, благодаря замечательным педагогам, условиям. Библиотека, плавательный бассейн, спортивный комплекс. Все, что нужно ребёнку для счастья. Такая среда является основой фундамента качественного образования», — заключил собеседник «ФедералПресс».

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