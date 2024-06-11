Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников

«Само пространство должно мотивировать к обучению. Вот, например, я был в школе „Летово“, сегодня о ней тоже рассказывал Сергей Сергеевич Кравцов в своём докладе. Это, конечно, уникальная среда для ребёнка, где все говорит о науке, все говорит об обучении. В коридорах можно слышать разговоры о математике, русском языке, английском и что-то с этим связанное», — объяснил он.