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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Дожди в Ростове-на-Дону прекратятся с 14 июня

Стало известно, когда прекратятся дожди в Ростове-на-Дону

12 июня 2024, 11:25
Фото: pxhere.com

Дожди в Ростове-на-Дону прекратятся с 14 июня

В Ростове-на-Дону дождливая погода будет сохраняться в течение двух дней, сообщили синоптики.

В среду температура составит +33 градуса, прогнозируют дожди. В четверг будет немного прохладнее, осадки должны сохраниться.

В пятницу синоптики обещают облачную погоду, которая ожидается и в субботу. Максимальная температура достигнет +33 градусов.

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С воскресенья, 16 июня, снова начнется дождливая погода, а воздух прогреется до +29 градусов. Осадки продолжатся в понедельник и вторник, на температуре это никак не скажется.

Добавим, что дожди будут и по ночам, а температура упадет до +18 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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