Стало известно, когда прекратятся дожди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В среду температура составит +33 градуса, прогнозируют дожди. В четверг будет немного прохладнее, осадки должны сохраниться.
В пятницу синоптики обещают облачную погоду, которая ожидается и в субботу. Максимальная температура достигнет +33 градусов.
С воскресенья, 16 июня, снова начнется дождливая погода, а воздух прогреется до +29 градусов. Осадки продолжатся в понедельник и вторник, на температуре это никак не скажется.
Добавим, что дожди будут и по ночам, а температура упадет до +18 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.