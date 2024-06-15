Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 июня

В понедельник, 17 июня, света не будет на улицах Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия, Ченцова. Во вторник это коснется улиц и переулков Филимоновская, Катаева, Варфоломеева, Семашко, Черепахина, Ворошиловский.