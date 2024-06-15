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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 июня

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 июня

15 июня 2024, 06:18
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества из-за технических работ на оборудовании, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 17 июня, света не будет на улицах Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия, Ченцова. Во вторник это коснется улиц и переулков Филимоновская, Катаева, Варфоломеева, Семашко, Черепахина, Ворошиловский.

В среду ограничения введут на Свиридова, Сорокина, Гераневая, Мусоргского, Врубеля, Алябьева, Левитана, Грабаря, Поленова, Липовая, Садоводческая, Хачатуряна, Каштановая, Крамского, Третьякова, Гнесина, Васнецова, Балаева, Шостаковича, Сурикова, Серова.

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В четверг это затронет Тарновского-Терлецкого, Севастопольская, Ташкентская, Владивостокский, Тульская, Автодорная, Таганрогская.

В пятницу света не будет на улицах Содружества, Зорге, 339 Стрелковой Дивизии.

Ранее жители донского региона оставались без воды и света после атаки 70 дронов. Это произошло в Морозовском районе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключения света#Технические работы
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