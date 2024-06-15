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Минобороны назвало подробности атаки дронов по Ростовской области

Минобороны назвало подробности атаки дронов по Ростовской области

15 июня 2024, 05:10
Фото: Минобороны РФ
Ростовскую область в ночь на субботу, 15 июня, атаковали три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, минувшей ночью удалось предотвратить террористическую атаку, организованную киевским режимом. Были задействованы системы ПВО, которые успешно справились с задачей.

Удалось сбить три беспилотника, которые оказались над территорией региона.

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Ранее произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев. Он рассказал, что обломки дронов упали на нежилое здание, из-за чего оказалось повреждено остекление.

Добавим, что помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее глава области назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ.

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