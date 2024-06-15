Минобороны назвало подробности атаки дронов по Ростовской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
По данным министерства, минувшей ночью удалось предотвратить террористическую атаку, организованную киевским режимом. Были задействованы системы ПВО, которые успешно справились с задачей.
Удалось сбить три беспилотника, которые оказались над территорией региона.
Ранее произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев. Он рассказал, что обломки дронов упали на нежилое здание, из-за чего оказалось повреждено остекление.
Добавим, что помощь медиков никому не потребовалась.
Ранее глава области назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ.