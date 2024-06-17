Строительство канала для переброса воды из Волги в Дон могут возобновить

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал, что власти могут вернуться к проекту строительства ирригационного канала для переброса воды из Волги в Дон. Так как за последние годы в Дон поступает недостаточно пресной воды, он страдает от маловодья, а Азовское море от осолонения. Канал помог бы справиться с этими проблемами.
Он отметил, что большой объем пресной воды у Дона забирает Волго-Донской канал. Около 40 лет назад планировалось строительство судоходного канала, который мог бы быть очень востребован и у аграриев. За несколько лет половину средств на реализацию проекта освоили, но потом забросили.
Но сооружение дополнительного пролива позволит наладить необходимый водообмен. Если не решить этого вопрос сейчас, то через 20–30 лет Дон может остаться без рыбы.