Строительство канала для переброса воды из Волги в Дон могут возобновить

Он отметил, что большой объем пресной воды у Дона забирает Волго-Донской канал. Около 40 лет назад планировалось строительство судоходного канала, который мог бы быть очень востребован и у аграриев. За несколько лет половину средств на реализацию проекта освоили, но потом забросили.