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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Политолог Сухарь рассказал, как защитить ростовских подростков от вербовки Украины

Политолог Сухарь рассказал, как защитить подростков Ростова от вербовки Украины

21 июня 2024, 15:28
Фото: wlodi/cc by 2.0/flickr.com
Политолог Сухарь рассказал, как защитить ростовских подростков от вербовки Украины
Для защиты ростовских подростков от вербовки Украины можно пойти в плоскость чисто технических средств. Например, ограничить присутствие школьников в интернете. Однако ключевая проблема заключается не в этом, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что 20 июня трое молодых людей в Ростовской области намеревались устроить поджог на железнодорожной станции. В их числе оказалось двое несовершеннолетних подростков. Уточняется, что действовали они по указанию куратора, поддерживающего Украину. Действия подозреваемых были пресечены.

Политолог подчеркивает, что активным каналом для вербовки ростовских подростков является интернет. В числе используемых каналов для коммуникации спикер называет социальные сети, мессенджеры и онлайн игры.

Эксперт полагает, что для защиты подростков от вербовки достаточно ограничить их присутствие в сети. Только сделать это достаточно сложно. К тому же, как отмечает собеседник, ключевую проблему это не решит.

«А ключевая проблема кроется в наших семьях и наших школах. Многие дети предоставлены сами себе. Они постоянно находятся в телефоне. Родители не обращают на это внимания. А авторитет учителей в школах, к сожалению, не высок. Нужно поднимать и престиж профессии, престиж семейных ценностей. Работать не с отдельными подростками, а с семьями», — уверен Александр Сухарь.
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По словам политолога, большой проблемой является и тот факт, что профессия учителя за последние десятки лет стала чисто женскойПо словам политолога, большой проблемой является и тот факт, что профессия учителя за последние десятки лет стала чисто женской
По словам политолога, большой проблемой является и тот факт, что профессия учителя за последние десятки лет стала чисто женской
Фото: Chic Bee/cc by 2.0/flickr.com

По словам политолога, большой проблемой является и тот факт, что профессия учителя за последние десятки лет стала чисто женской. А между тем, в переходном возрасте подросткам нужен мужской пример, мужской авторитет, который сможет повлиять на их неокрепшее сознание.

«Острая нехватка мужчин среди учителей — это серьезная проблема. Я уверен, что мужчин необходимо вовлекать в профессию учителя. Но сделать это можно лишь зарплатами, льготами и прочими мерами, которые укрепят позицию преподавателя в обществе. Сложно? Возможно. Но без решения этих системных вопросов мы ничего не добьемся», — резюмирует собеседник.
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