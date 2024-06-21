Политолог Сухарь рассказал, как защитить подростков Ростова от вербовки Украины

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, что 20 июня трое молодых людей в Ростовской области намеревались устроить поджог на железнодорожной станции. В их числе оказалось двое несовершеннолетних подростков. Уточняется, что действовали они по указанию куратора, поддерживающего Украину. Действия подозреваемых были пресечены.
Политолог подчеркивает, что активным каналом для вербовки ростовских подростков является интернет. В числе используемых каналов для коммуникации спикер называет социальные сети, мессенджеры и онлайн игры.
Эксперт полагает, что для защиты подростков от вербовки достаточно ограничить их присутствие в сети. Только сделать это достаточно сложно. К тому же, как отмечает собеседник, ключевую проблему это не решит.
«А ключевая проблема кроется в наших семьях и наших школах. Многие дети предоставлены сами себе. Они постоянно находятся в телефоне. Родители не обращают на это внимания. А авторитет учителей в школах, к сожалению, не высок. Нужно поднимать и престиж профессии, престиж семейных ценностей. Работать не с отдельными подростками, а с семьями», — уверен Александр Сухарь.
По словам политолога, большой проблемой является и тот факт, что профессия учителя за последние десятки лет стала чисто женской. А между тем, в переходном возрасте подросткам нужен мужской пример, мужской авторитет, который сможет повлиять на их неокрепшее сознание.
«Острая нехватка мужчин среди учителей — это серьезная проблема. Я уверен, что мужчин необходимо вовлекать в профессию учителя. Но сделать это можно лишь зарплатами, льготами и прочими мерами, которые укрепят позицию преподавателя в обществе. Сложно? Возможно. Но без решения этих системных вопросов мы ничего не добьемся», — резюмирует собеседник.