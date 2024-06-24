Кондитеры в Ростове объявили о повышении цен на десерты из шоколада

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Ростовский кондитер София Алексеева рассказала корреспонденту RostovGazeta, что ее коллеги по ремеслу в регионе планируют поднимать цены на свою продукцию.
«Почти каждый кондитер так или иначе работает с шоколадом. Он используется и как основной ингредиент, и как начинка, и как элемент декора. Самозанятые или ИП будут поднимать цены на десерты пропорционально росту стоимости шоколада», — замечает София Алексеева.
Кондитер также предположила, что ассортимент десертов с шоколадом в Ростовской области может уменьшиться.
«Чтобы не шокировать покупателей ценами на шоколадные сладости, есть два решения. Первое — немного поднять цены на всю продукцию, даже без шоколада, чтобы равномерно распределить подорожание и покрывать расходы на сырье. Второй — сократить ассортимент. Скорее всего, на дорогие десерты спрос уменьшиться, а так и отпадет потребность в закупке больших объемов шоколада», — добавляет эксперт.
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