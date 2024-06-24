Кондитеры в Ростове объявили о повышении цен на десерты из шоколада

«Чтобы не шокировать покупателей ценами на шоколадные сладости, есть два решения. Первое — немного поднять цены на всю продукцию, даже без шоколада, чтобы равномерно распределить подорожание и покрывать расходы на сырье. Второй — сократить ассортимент. Скорее всего, на дорогие десерты спрос уменьшиться, а так и отпадет потребность в закупке больших объемов шоколада», — добавляет эксперт.