rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Кибермошенники украли у жителей Ростовской области полмиллиарда рублей

Жители Ростовской области отдали кибермошенникам 650 миллионов рублей

26 июня 2024, 07:09
Фото: Hivint/cc by 2.0/flickr.com
Кибермошенники украли у жителей Ростовской области полмиллиарда рублей
За первые пять месяцев 2024 года в Ростовской области раскрыли 376 преступлений, связанных с кибербезопасностью, рассказал на пресс-конференции начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по региону Андрей Кухтинов.

Кибермошенники продолжают наносить значительный материальный ущерб жителям Ростовской области. За первые пять месяцев 2024 года преступники похитили у жителей 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

Вместе с тем отмечена и положительная динамика раскрытия киберпреступлений. За первые пять месяцев 2024 года раскрыто 376 преступлений. Остаток нераскрытых снижен на 16,4%.

ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам Андрея Кухтинова, самой распространенной схемой мошенничества в Ростовской области являются серые биржи.

«Серых бирж очень много. Они появляются как грибы. Люди часто, желая заработать, ведутся на предложения мошенников о легком заработке. Им пишут: „Хотите заработать? Вложите сейчас пять тысяч рублей, заработаете двадцать“, — рассказывает Кухтинов.

По его словам, мошенники могут даже действительно помочь человек заработать и вывести небольшую сумму. Но за этим следует предложение вложить еще больше денег, которые жертве уже не вернутся.

В топ самых распространенных схем вошли также звонки от лже-операторов сотовой связи и подставных сотрудников банка.

Ранее сообщалось, что полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области.

Читайте также:
Спасать от разрушения начали на Парамоновские склады в РостовеВрачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылкаВласти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Кража#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Экс-сотрудникам ФСИН оставили условный срок за аферу с оборонным заказом на Дону
Сегодня, 07:06
Ипподром может появиться на левом берегу в Ростове
Сегодня, 05:57
В Ростовской области выявили новые случаи заражения лихорадкой Ку
Сегодня, 05:23
Рыбак назвал места в Ростове, где можно получить умопомрачительный улов
Сегодня, 05:16
Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова
Сегодня, 06:28
Полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области
Вчера, 16:45