Жители Ростовской области отдали кибермошенникам 650 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Кибермошенники продолжают наносить значительный материальный ущерб жителям Ростовской области. За первые пять месяцев 2024 года преступники похитили у жителей 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.
Вместе с тем отмечена и положительная динамика раскрытия киберпреступлений. За первые пять месяцев 2024 года раскрыто 376 преступлений. Остаток нераскрытых снижен на 16,4%.
По словам Андрея Кухтинова, самой распространенной схемой мошенничества в Ростовской области являются серые биржи.
«Серых бирж очень много. Они появляются как грибы. Люди часто, желая заработать, ведутся на предложения мошенников о легком заработке. Им пишут: „Хотите заработать? Вложите сейчас пять тысяч рублей, заработаете двадцать“, — рассказывает Кухтинов.
По его словам, мошенники могут даже действительно помочь человек заработать и вывести небольшую сумму. Но за этим следует предложение вложить еще больше денег, которые жертве уже не вернутся.
В топ самых распространенных схем вошли также звонки от лже-операторов сотовой связи и подставных сотрудников банка.
Ранее сообщалось, что полиция привлекает психологов для борьбы с кибермошенниками в Ростовской области.