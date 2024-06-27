Роспотребнадзор выявил массовый обман ростовчанок на онлайн-курсах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Напомним, что девушки из разных регионов России, в том числе и из Ростова, потребовали вернуть деньги, которые заплатили за прохождение онлайн курсов по получению профессии «ипотечного брокера».
Однако обучением на авторском курсе Анны Цыбиной потребители остались не довольны. По их словам, информация не только оказалась устаревшей, но и не соответствовала ожиданиям.
Вернуть деньги, потраченные на обучение, девушкам не удалось. А в процессе изучения этой темы выяснилось, что понятия «кредитный брокер» и «ипотечный брокер» отсутствуют в российском законодательстве.
«Сегодня ростовчанке пришел ответ из Роспотребнадзора Ростовской области. Цыбиной вынесено предостережение о том, что ее договор оферты не соответствует нормам законодательства Российской Федерации по десяти пунктам. Соответственно, Роспотребнадзор признал, что заключенный на прохождение онлайн курсов договор нарушает права потребителей. И мы имеем право обращаться в суд, требуя взыскания денежных средств за ненадлежащее оказание услуги по договору оферты», — отмечает Ольга Крупская.
Юрист добавляет, что сегодня на сайте Анны Цыбиной отсутствует тот вариант договора оферты, который заключался с девушками. А в запрещенной в России социальной сети, в начале месяца Цыбина продолжала выставлять странные посты-обращения в адрес курсисток, недовольных ее обучением.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане требуют возврата денег за курсы Аяза Шабутдинова.