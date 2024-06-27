Роспотребнадзор выявил массовый обман ростовчанок на онлайн-курсах

Юрист добавляет, что сегодня на сайте Анны Цыбиной отсутствует тот вариант договора оферты, который заключался с девушками. А в запрещенной в России социальной сети, в начале месяца Цыбина продолжала выставлять странные посты-обращения в адрес курсисток, недовольных ее обучением.