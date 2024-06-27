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Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Ростовской области ударная волна выбила стекла в домах после падения БПЛА

Стекла в домах посыпались в Ростовской области из-за мощного грохота

27 июня 2024, 09:10
Фото: Unsplash / для иллюстрации
В Ростовской области ударная волна выбила стекла в домах после падения БПЛА
Матвеево-Курганском районе Ростовской области местные жители обнаружили обломки, напоминающие фрагменты БПЛА, сообщает телеграм-канал «Че по Ростову».

Инцидент произошел рядом с хутором Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района Ростовской области. Местные жители проснулись от громкого звука похожего на взрыв. Ударной волной выбило стекла окон в некоторых домах.

По словам местных жителей, недалеко от хутора обнаружили воронку диаметром около одного метра. На месте ЧП были различные осколки, которые напоминали фрагменты беспилотника.

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Отметим, что пострадавших нет.

RostovGazeta запросила комментарий у региональных властей, однако ни опровержения, ни подтверждения информации не поступало. Данные будут уточняться. В Минобороны о падении БПЛА также не сообщали.

Ранее житель Ростова-на-Дону незаконно купил БПЛА из гуманитарной помощи и пытался перепродать по более выгодной цене.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Взрыв#Беспилотники#Атака БПЛА#Осколки#Спецслужбы#Ударная волна#Происшествия
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