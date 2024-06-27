Стекла в домах посыпались в Ростовской области из-за мощного грохота

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Инцидент произошел рядом с хутором Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района Ростовской области. Местные жители проснулись от громкого звука похожего на взрыв. Ударной волной выбило стекла окон в некоторых домах.
По словам местных жителей, недалеко от хутора обнаружили воронку диаметром около одного метра. На месте ЧП были различные осколки, которые напоминали фрагменты беспилотника.
Отметим, что пострадавших нет.
RostovGazeta запросила комментарий у региональных властей, однако ни опровержения, ни подтверждения информации не поступало. Данные будут уточняться. В Минобороны о падении БПЛА также не сообщали.
Ранее житель Ростова-на-Дону незаконно купил БПЛА из гуманитарной помощи и пытался перепродать по более выгодной цене.