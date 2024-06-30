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Два катера с детьми на борту столкнулись на Дону в Ростовской области

Два катера с детьми столкнулись на Дону в Ростовской области

30 июня 2024, 09:00
Фото: МЧС России по Ростовской области
Два катера с детьми на борту столкнулись на Дону в Ростовской области
В Ростовской области два катера врезались в друг друга на высокой скорости. На борту плавсредств находились дети, сообщает региональное МЧС России.

Вечером 29 июня произошла авария на воде. Два катера «Прогресс» и «Волжанка» столкнулись недалеко от острова Шишиловский Аксайского района Ростовской области. Среди пассажиров небольших судов были дети.

Однако водителям плавсредств удалось минимизировать возможные последствия. Все отделались только испугом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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Отметим, что сотрудники МЧС провели разъяснительную беседу с владельцами судов для профилактики дальнейших правонарушений.

Ранее в устье Дона рядом с Азовом произошло смертельное столкновение катеров. В результате аварии погиб человек и еще один получил серьезные травмы.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Транспорт#Авария#Вода#Столкновение#Удар#Катер#Происшествия
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