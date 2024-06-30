Два катера с детьми столкнулись на Дону в Ростовской области

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Вечером 29 июня произошла авария на воде. Два катера «Прогресс» и «Волжанка» столкнулись недалеко от острова Шишиловский Аксайского района Ростовской области. Среди пассажиров небольших судов были дети.
Однако водителям плавсредств удалось минимизировать возможные последствия. Все отделались только испугом. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Отметим, что сотрудники МЧС провели разъяснительную беседу с владельцами судов для профилактики дальнейших правонарушений.
Ранее в устье Дона рядом с Азовом произошло смертельное столкновение катеров. В результате аварии погиб человек и еще один получил серьезные травмы.