Собственник кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону избежал банкротства

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону подала заявление в Арбитражный суд Ростовской области в отношении ПАО «Киноконцертный Комплекс „РУСЬ с требованием компанию банкротом.
Суд не нашел оснований, признал данное заявление необоснованным и прекратил производство в отношении «Киноконцертного комплекса „Русь“.
Сумма требований налоговиков превышала 800 тысяч рублей. К дате судебного заседания истец сообщил о полном погашении должником задолженности по обязательным платежам.
ООО «Киноконцертный комплекс „Русь“ было зарегистрировано в Ростовской области в 2005 году. Компания специализируется на производстве кино и телевизионных программ. Ее бенефициаром с 2024 года является Евгений Дегтярев, а руководителем — Юрий Каменщиков. По итогам 2023 года, убытки компании превысили 400 тысяч рублей.
«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.
Ранее суд обязал компанию бывшего депутата Евгения Дегтярева восстановить кинотеатр «Россия» в Ростове.