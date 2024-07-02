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Собственник кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону избежал банкротства

Собственник кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону избежал банкротства

2 июля 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Собственник кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону избежал банкротства
Арбитражный суд Ростовской области признал заявление ФНС о банкротстве Киноконцертного комплекса «Русь» необоснованным. Решение размещено в картотеке суда.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону подала заявление в Арбитражный суд Ростовской области в отношении ПАО «Киноконцертный Комплекс „РУСЬ с требованием компанию банкротом.

Суд не нашел оснований, признал данное заявление необоснованным и прекратил производство в отношении «Киноконцертного комплекса „Русь“.

Сумма требований налоговиков превышала 800 тысяч рублей. К дате судебного заседания истец сообщил о полном погашении должником задолженности по обязательным платежам.

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ООО «Киноконцертный комплекс „Русь“ было зарегистрировано в Ростовской области в 2005 году. Компания специализируется на производстве кино и телевизионных программ. Ее бенефициаром с 2024 года является Евгений Дегтярев, а руководителем — Юрий Каменщиков. По итогам 2023 года, убытки компании превысили 400 тысяч рублей.

«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.

Ранее суд обязал компанию бывшего депутата Евгения Дегтярева восстановить кинотеатр «Россия» в Ростове.

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