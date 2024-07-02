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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Ростове-на-Дону сильная жара уйдет в середине июля

Стало известно, сколько продержится страшная жара в Ростове-на-Дону

2 июля 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону сильная жара уйдет в середине июля

В Ростове-на-Дону ближайшую неделю будет сохраняться очень жаркая погода, сообщили синоптики.

Во вторник, 2 июля, будет облачная погода, а в среду выглянет солнце. Термометры днем покажут +36 градусов.

В четверг воздух прогреется до +37 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Осадков в этот день не будет.

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На выходных температура немного опустится, но все равно сохранится жаркая погода. Должна быть облачная погода, а в понедельник начнутся дожди.

Добавим, что в ночное время температура окажется на отметке около +22 градусов. По прогнозам, сильная жара спадет только к середине месяца.

Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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