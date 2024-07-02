Стало известно, сколько продержится страшная жара в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Во вторник, 2 июля, будет облачная погода, а в среду выглянет солнце. Термометры днем покажут +36 градусов.
В четверг воздух прогреется до +37 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Осадков в этот день не будет.
На выходных температура немного опустится, но все равно сохранится жаркая погода. Должна быть облачная погода, а в понедельник начнутся дожди.
Добавим, что в ночное время температура окажется на отметке около +22 градусов. По прогнозам, сильная жара спадет только к середине месяца.
Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.