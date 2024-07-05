Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливней

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Погода может ухудшиться в период до 10.30 мск. Такие условия сохранятся в течение дня, а также в субботу.
В это время ожидаются ливни с грозой и градом. Кроме того, усилится ветер, порывы достигнут 23 метров в секунду.
В пятницу ожидается солнечная погода с температурой до +37 градусов, которая ночью опустится до +24 градусов.
В выходные дни сохранится жара. В субботу температура поднимется до +37 градусов, а в воскресенье достигнет +38 градусов. Возможны дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
Добавим, что в начале следующей недели может опуститься температура до +34 градусов.
Ранее большая ветка дерева упала из-за ветра на автомобиль в донской столице.