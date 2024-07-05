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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливней

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливней

5 июля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, так как может ухудшиться погода, сообщили в региональном УМЧС.

Погода может ухудшиться в период до 10.30 мск. Такие условия сохранятся в течение дня, а также в субботу.

В это время ожидаются ливни с грозой и градом. Кроме того, усилится ветер, порывы достигнут 23 метров в секунду.

В пятницу ожидается солнечная погода с температурой до +37 градусов, которая ночью опустится до +24 градусов.

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В выходные дни сохранится жара. В субботу температура поднимется до +37 градусов, а в воскресенье достигнет +38 градусов. Возможны дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

Добавим, что в начале следующей недели может опуститься температура до +34 градусов.

Ранее большая ветка дерева упала из-за ветра на автомобиль в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Град#Погода#Штормовое предупреждение
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