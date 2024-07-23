Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В регионе 24 июля также ожидаются сильные осадки, грозы и порывистый ветер. Спасатели продлили штормовое предупреждение и призвали местных жителей быть осторожнее.
К концу недели дожди в регионе прекратятся. Небо станет ясным, а температура воздуха в дневное время будет в диапазоне +30 — +33 градусов. Скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.
Осадков в Ростове и области не было практически с мая. Долгожданные дожди пришли в город лишь 22 июля. Стихия стала причиной падения деревьев и конструкций в Ростове.