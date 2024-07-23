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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Ростовской области снова прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер

Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Ростовскую область

23 июля 2024, 13:45
Фото: Unsplash
В Ростовской области снова прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер

Штормовое предупреждение о ливнях с грозами продлили в Ростовской области

Спасатели продлили действие штормового предупреждения в Ростовской области ещё на сутки, сообщение об этом разослало МЧС.

В регионе 24 июля также ожидаются сильные осадки, грозы и порывистый ветер. Спасатели продлили штормовое предупреждение и призвали местных жителей быть осторожнее.

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К концу недели дожди в регионе прекратятся. Небо станет ясным, а температура воздуха в дневное время будет в диапазоне +30 — +33 градусов. Скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.

Осадков в Ростове и области не было практически с мая. Долгожданные дожди пришли в город лишь 22 июля. Стихия стала причиной падения деревьев и конструкций в Ростове.

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