Дожди с грозами обрушатся на Ростовскую область в начале августа

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В понедельник, 29 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь и грозы. Скорость ветра составит около 11 метров в секунду. Температура воздуха днём поднимется до +35 градусов, а вечером опустится до +21 градуса.
Последние дни июля и первые дни августа ознаменуются частыми дождями и грозами. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. При этом жара сохранится. Температура воздуха будет находиться в районе +30 градусов днём и +19 градусов вечером.