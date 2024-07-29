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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Дожди с грозами обрушатся на Ростовскую область в начале августа

Дожди с грозами обрушатся на Ростовскую область в начале августа

29 июля 2024, 10:43
Фото: rostovgazeta.ru
Дожди с грозами обрушатся на Ростовскую область в начале августа
Осадки и жара прогнозируются в Ростовской области на этой неделе, сообщили синоптики.

В понедельник, 29 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь и грозы. Скорость ветра составит около 11 метров в секунду. Температура воздуха днём поднимется до +35 градусов, а вечером опустится до +21 градуса.

Последние дни июля и первые дни августа ознаменуются частыми дождями и грозами. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. При этом жара сохранится. Температура воздуха будет находиться в районе +30 градусов днём и +19 градусов вечером.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области прогнозируют опасный уровень УФ-излучения.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дождь#Лето 2024
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