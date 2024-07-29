Стал известен точный прогноз погоды на начало августа в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В понедельник, 29 июля, воздух прогреется до +33 градусов, ожидается солнечная погода. В ночь на вторник начнутся дожди, а температура упадет до +20 градусов.
Днем во вторник столбики термометров покажут +28 градусов, осадки в этот период сохранятся. Может усилиться ветер.
В среду дожди прекратятся и ожидается облачная погода. В четверг, 1 августа, выглянет солнце, а с пятницы оно скроется за облаками.
В начале следующего месяца температура будет составлять около +32 градусов.
Ранее режим повышенной готовности вводили в Ростове из-за шторма.