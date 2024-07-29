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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Ростове-на-Дону в начале августа сохранится жаркая погода

Стал известен точный прогноз погоды на начало августа в Ростове-на-Дону

29 июля 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону в начале августа сохранится жаркая погода

В Ростове-на-Дону в конце июля и начале августа будет сохраняться жаркая погода, сообщили синоптики.

В понедельник, 29 июля, воздух прогреется до +33 градусов, ожидается солнечная погода. В ночь на вторник начнутся дожди, а температура упадет до +20 градусов.

Днем во вторник столбики термометров покажут +28 градусов, осадки в этот период сохранятся. Может усилиться ветер.

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В среду дожди прекратятся и ожидается облачная погода. В четверг, 1 августа, выглянет солнце, а с пятницы оно скроется за облаками.

В начале следующего месяца температура будет составлять около +32 градусов.

Ранее режим повышенной готовности вводили в Ростове из-за шторма.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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