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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Ростове-на-Дону со 2 августа ожидается 30-градусная жара

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

31 июля 2024, 05:46
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону со 2 августа ожидается 30-градусная жара

В Ростове-на-Дону в пятницу, 2 августа, температура воздуха поднимется до +31 градуса, сообщили синоптики.

В среду и четверг термометры будут показывать около +28 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

С пятницы потеплеет до +31 градуса, а в воскресенье температура составит +33 градуса. Осадков в эти дни ждать не стоит.

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Но в понедельник, 5 августа, температура пойдет на спад. Она составит около +28 градусов и будет солнечная погода.

Добавим, что в ночное время температура будет падать до +17 градусов.

Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.

Читайте также о том, как ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура
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