Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В среду и четверг термометры будут показывать около +28 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
С пятницы потеплеет до +31 градуса, а в воскресенье температура составит +33 градуса. Осадков в эти дни ждать не стоит.
Но в понедельник, 5 августа, температура пойдет на спад. Она составит около +28 градусов и будет солнечная погода.
Добавим, что в ночное время температура будет падать до +17 градусов.
Ранее более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана.
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