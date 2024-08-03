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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону с 5 августа

Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

3 августа 2024, 06:06
Фото: 1MI

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону с 5 августа

В Ростове-на-Дону в начале следующей недели могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В субботу ожидается солнечная погода, тогда как в воскресенье небо будет облачным. Температура воздуха на выходных достигнет +34 градуса.

В ночь на понедельник, 5 августа, начнутся дожди, а температура упадет до +20 градусов. Днем потеплеет до +30 градусов и сохранятся осадки.

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Во вторник в город вернется облачная погода, а в среду прогнозируют дожди. Термометры покажут +29 градусов.

Добавим, что осадки будут и в ночное время, они прекратятся с 8 августа.

Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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