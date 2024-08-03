Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В субботу ожидается солнечная погода, тогда как в воскресенье небо будет облачным. Температура воздуха на выходных достигнет +34 градуса.
В ночь на понедельник, 5 августа, начнутся дожди, а температура упадет до +20 градусов. Днем потеплеет до +30 градусов и сохранятся осадки.
Во вторник в город вернется облачная погода, а в среду прогнозируют дожди. Термометры покажут +29 градусов.
Добавим, что осадки будут и в ночное время, они прекратятся с 8 августа.
Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.