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Published Сегодня, 20:44

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Updated Сегодня, 20:46

Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе

Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе

6 августа 2024, 20:44
Фото: тг-канал Алексея Смирнова
Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе региона остается напряженной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Исполняющий обязанности главы администрации Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию на границе региона. «В настоящее время ситуация на границе остается напряженной, оперативный центр работает круглосуточно», — подчеркнул он в своем telegram-канале.

Он указал, что ситуация контролируемая, действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Смирнов подтвердил, что на границе продолжаются столкновения с украинскими диверсантами и призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации противника.

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Утром 6 августа группа из трехсот украинских диверсантов на 11 танков и более 20 бронемашинах попыталась прорваться через границу в Курской области. Позднее в министерстве обороны сообщили, что российские военные ликвидировали 16 единиц бронетехники ВСУ.

По данным региональных властей, населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей были ранены 2 человека ранены в Глушковском районе, 5 человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Кроме того, позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Еще 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Погибла одна жительница. Повреждены жилые дома и автомобили.

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#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#ВСУ#Граница#Курская область#Украинские диверсанты#Минобороны#Министерство обороны#Пограничники#Происшествия
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