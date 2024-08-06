Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
Исполняющий обязанности главы администрации Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию на границе региона. «В настоящее время ситуация на границе остается напряженной, оперативный центр работает круглосуточно», — подчеркнул он в своем telegram-канале.
Он указал, что ситуация контролируемая, действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Смирнов подтвердил, что на границе продолжаются столкновения с украинскими диверсантами и призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации противника.
Утром 6 августа группа из трехсот украинских диверсантов на 11 танков и более 20 бронемашинах попыталась прорваться через границу в Курской области. Позднее в министерстве обороны сообщили, что российские военные ликвидировали 16 единиц бронетехники ВСУ.
По данным региональных властей, населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей были ранены 2 человека ранены в Глушковском районе, 5 человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Кроме того, позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Еще 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Погибла одна жительница. Повреждены жилые дома и автомобили.