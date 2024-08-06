Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе

По данным региональных властей, населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей были ранены 2 человека ранены в Глушковском районе, 5 человек, в том числе трое детей, — в городе Судже. Кроме того, позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Еще 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Погибла одна жительница. Повреждены жилые дома и автомобили.