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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Похолодание придет в Ростовскую область с 12 августа

Похолодание придет в Ростовскую область с 12 августа

10 августа 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Ростовской области с понедельника, 12 августа, ожидается понижение температуры воздуха, сообщают метеорологи.

В ближайшие выходные в области ожидается ясная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.

В первый день недели температура будет на уровне +27 градусов, при этом остальные метеорологические условия останутся без изменений. Во вторник температура немного снизится до +26 градусов.

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В течение следующей недели в регионе не ожидается каких-либо значительных изменений. Ночью температура будет снижаться до 16 градусов.

Также стоит отметить, что в ближайшие несколько дней дождей не будет.

Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды во время непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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