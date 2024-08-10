Похолодание придет в Ростовскую область с 12 августа

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В ближайшие выходные в области ожидается ясная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.
В первый день недели температура будет на уровне +27 градусов, при этом остальные метеорологические условия останутся без изменений. Во вторник температура немного снизится до +26 градусов.
В течение следующей недели в регионе не ожидается каких-либо значительных изменений. Ночью температура будет снижаться до 16 градусов.
Также стоит отметить, что в ближайшие несколько дней дождей не будет.
Ранее Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды во время непогоды.