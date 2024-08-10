Похолодание придет в Ростовскую область с 12 августа

В ближайшие выходные в области ожидается ясная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.



В первый день недели температура будет на уровне +27 градусов, при этом остальные метеорологические условия останутся без изменений. Во вторник температура немного снизится до +26 градусов.