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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:08

В Ростовской области может появиться кладбище возле взлетной полосы

В Ростовской области появится кладбище возле взлетной полосы

11 августа 2024, 17:08
Фото: 1MI
В Ростовской области может появиться кладбище возле взлетной полосы
В Таганроге хотят расширить городское кладбище за счет присоединения к нему земельного участка, данный вопрос решался на заседании местной Городской думы.

Земельный участок, который может отойти кладбищу, расположен в районе улицы Циолковского, 42. Его площадь составляет 123 тысяч квадратных метров.

С одной стороны данный участок граничит с Николаевским кладбищем, а с другой — со взлётной полосой воинской части.

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На данный момент получен ответ от Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. В нем сказано, что вид разрешенного использования участка изменен на «ритуальную деятельность». Теперь в компетентный орган будет направлен пакет документов, чтобы рассмотреть вопрос о передаче участка из федеральной собственности для нужд муниципального образования.

Ранее в Азовском районе Ростовской области было обнаружено кладбище домашних животных. Гниющие на жаре останки кошек и собак могут представлять серьезную угрозу для местных жителей.

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#Общество#Ростовская область#Таганрог#Кладбище#Строительство кладбища#Кладбища#Взлетно-посадочная полоса#Служба городских кладбищ
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