В Ростовской области появится кладбище возле взлетной полосы

На данный момент получен ответ от Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. В нем сказано, что вид разрешенного использования участка изменен на «ритуальную деятельность». Теперь в компетентный орган будет направлен пакет документов, чтобы рассмотреть вопрос о передаче участка из федеральной собственности для нужд муниципального образования.