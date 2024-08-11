В Ростовской области появится кладбище возле взлетной полосы

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Земельный участок, который может отойти кладбищу, расположен в районе улицы Циолковского, 42. Его площадь составляет 123 тысяч квадратных метров.
С одной стороны данный участок граничит с Николаевским кладбищем, а с другой — со взлётной полосой воинской части.
На данный момент получен ответ от Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. В нем сказано, что вид разрешенного использования участка изменен на «ритуальную деятельность». Теперь в компетентный орган будет направлен пакет документов, чтобы рассмотреть вопрос о передаче участка из федеральной собственности для нужд муниципального образования.
Ранее в Азовском районе Ростовской области было обнаружено кладбище домашних животных. Гниющие на жаре останки кошек и собак могут представлять серьезную угрозу для местных жителей.