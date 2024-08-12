Власти Ростовской области решили потратить 5 млн рублей на винный фестиваль

Фестиваль «Красностоп Золотовский» запланирован на осень этого года. Он пройдёт в Константиновском районе. Минсельхоз Ростовской области сейчас ищет подрядчика, который организует и проведёт мероприятие. На этого готовы потратить почти пяти миллионов рублей.