Власти Ростовской области решили потратить 5 млн рублей на винный фестиваль

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Фестиваль «Красностоп Золотовский» запланирован на осень этого года. Он пройдёт в Константиновском районе. Минсельхоз Ростовской области сейчас ищет подрядчика, который организует и проведёт мероприятие. На этого готовы потратить почти пяти миллионов рублей.
От потенциального подрядчика требуется разработать логотип и концепцию фестиваля, подготовить сценарий и организовать работу дегустационной комиссии. Именно она оценит вина из сорта «красностоп». Победителей фестиваля ждёт церемония награждения.
Гости фестиваля также смогут продегустировать вина и фермерские продукты.
Между тем фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» власти в этом году решили в Ростовской области отменить.