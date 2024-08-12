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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростовской области ищут подрядчика, который займётся проведением винного фестиваля «Красностоп золотовский»

Власти Ростовской области решили потратить 5 млн рублей на винный фестиваль

12 августа 2024, 16:02
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут подрядчика, который займётся проведением винного фестиваля «Красностоп золотовский»
В Ростовской области ищут подрядчика, который займётся проведением винного фестиваля «Красностоп золотовский», следует из данных на портале государственных закупок.

Фестиваль «Красностоп Золотовский» запланирован на осень этого года. Он пройдёт в Константиновском районе. Минсельхоз Ростовской области сейчас ищет подрядчика, который организует и проведёт мероприятие. На этого готовы потратить почти пяти миллионов рублей.

От потенциального подрядчика требуется разработать логотип и концепцию фестиваля, подготовить сценарий и организовать работу дегустационной комиссии. Именно она оценит вина из сорта «красностоп». Победителей фестиваля ждёт церемония награждения.

Гости фестиваля также смогут продегустировать вина и фермерские продукты.

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Между тем фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» власти в этом году решили в Ростовской области отменить.

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