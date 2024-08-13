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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Ростовскую область с 17 августа вернется 30-градусная жара

Стало известно, когда вернется 30-градусная жара в Ростовскую область

13 августа 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовскую область с 17 августа вернется 30-градусная жара

В Ростовской области на этой неделе ожидается потепление и термометры покажут более 30 градусов, сообщили синоптики.

С 13 по 18 августа прогнозируют солнечную погоду и без осадков. С периода со вторника по пятницу ожидается температура в пределах +28 градусов.

Скорость ветра может достигать четырех метров в секунду. В субботу, 17 числа, температура повысится до +30 градусов, а в воскресенье воздух нагреется до +32 градусов.

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В понедельник, 19 августа, будет еще жарче, но ожидается облачная погода.

Добавим, что в ночное время температура должна снижаться до +15 градусов. Осадков в эти периоды не ожидается.

Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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