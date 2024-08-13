Стало известно, когда вернется 30-градусная жара в Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С 13 по 18 августа прогнозируют солнечную погоду и без осадков. С периода со вторника по пятницу ожидается температура в пределах +28 градусов.
Скорость ветра может достигать четырех метров в секунду. В субботу, 17 числа, температура повысится до +30 градусов, а в воскресенье воздух нагреется до +32 градусов.
В понедельник, 19 августа, будет еще жарче, но ожидается облачная погода.
Добавим, что в ночное время температура должна снижаться до +15 градусов. Осадков в эти периоды не ожидается.
Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.