Стало известно, когда вернется 30-градусная жара в Ростовскую область

С 13 по 18 августа прогнозируют солнечную погоду и без осадков. С периода со вторника по пятницу ожидается температура в пределах +28 градусов.



Скорость ветра может достигать четырех метров в секунду. В субботу, 17 числа, температура повысится до +30 градусов, а в воскресенье воздух нагреется до +32 градусов.