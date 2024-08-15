«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
49-летняя жительница Волгодонского района работает в магазине. Она рассказала полицейским, что в торговую точку пришли неизвестные ей мужчина и женщина. Они представились блогерами и заявили, что знают о нарушениях в работе магазина. Так, им известно, что продавец отпустила несовершеннолетнему алкоголь.
«Блогеры» потребовали 15 тысяч рублей. В противном случае они пообещали опубликовать в Сети информацию о продаже спиртного ребёнку. Продавщица отдала им все свои сбережения. Спустя время она поняла, что стала жертвой аферистов.
Полицая смогла задержать подставных блогеров. Ими оказались ранее судимый за грабёж 26-летний житель Константиновска и его 33-летняя знакомая, ранее судимая за кражу. В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве.