«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»

49-летняя жительница Волгодонского района работает в магазине. Она рассказала полицейским, что в торговую точку пришли неизвестные ей мужчина и женщина. Они представились блогерами и заявили, что знают о нарушениях в работе магазина. Так, им известно, что продавец отпустила несовершеннолетнему алкоголь.