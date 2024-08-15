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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»

«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»

15 августа 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»
Мошенники под видом блогеров заставили жительницу Ростовской области отдать им 15 тысяч рублей, подробностями поделились в региональном ГУ МВД России.

49-летняя жительница Волгодонского района работает в магазине. Она рассказала полицейским, что в торговую точку пришли неизвестные ей мужчина и женщина. Они представились блогерами и заявили, что знают о нарушениях в работе магазина. Так, им известно, что продавец отпустила несовершеннолетнему алкоголь.

«Блогеры» потребовали 15 тысяч рублей. В противном случае они пообещали опубликовать в Сети информацию о продаже спиртного ребёнку. Продавщица отдала им все свои сбережения. Спустя время она поняла, что стала жертвой аферистов.

Полицая смогла задержать подставных блогеров. Ими оказались ранее судимый за грабёж 26-летний житель Константиновска и его 33-летняя знакомая, ранее судимая за кражу. В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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Ранее лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 миллионов рублей.

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