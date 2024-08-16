Перепады температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В пятницу, 16 августа, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а в южных районах может достичь +31 градуса. Порывы ветра в это время составят 11 метров в секунду.
В течение дня могут пройти дожди, а ночью температура опустится до +8 градусов.
На выходных сохранится сильный ветер, но осадков уже не будет. Днем температура воздуха будет подниматься до +35 градусов, а к ночи снова может упасть до +8 градусов.
Добавим, что жаркая погода сохранится и на следующей неделе. Термометры будут показывать +34 градуса, дождей в это время не будет.
Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в донской столице в Нахичевани во время дождя.