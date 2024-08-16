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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Перепады температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

Перепады температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

16 августа 2024, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
Перепады температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются сильные перепады температуры, сообщили синоптики.

В пятницу, 16 августа, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а в южных районах может достичь +31 градуса. Порывы ветра в это время составят 11 метров в секунду.

В течение дня могут пройти дожди, а ночью температура опустится до +8 градусов.

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На выходных сохранится сильный ветер, но осадков уже не будет. Днем температура воздуха будет подниматься до +35 градусов, а к ночи снова может упасть до +8 градусов.

Добавим, что жаркая погода сохранится и на следующей неделе. Термометры будут показывать +34 градуса, дождей в это время не будет.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в донской столице в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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