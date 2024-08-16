Перепады температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

В пятницу, 16 августа, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, а в южных районах может достичь +31 градуса. Порывы ветра в это время составят 11 метров в секунду.



В течение дня могут пройти дожди, а ночью температура опустится до +8 градусов.