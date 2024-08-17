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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Пожар, унёсший жизни двух человек, произошёл в Верхнедонском районе

Двое мужчин заживо сгорели под обломками здания в Ростовской области

17 августа 2024, 14:08
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Пожар, унёсший жизни двух человек, произошёл в Верхнедонском районе
Пожар, унёсший жизни двух человек, произошёл в Верхнедонском районе, подробностями поделились в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в частном доме в хуторе Быковском. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей пожар уже охватил всё здание, у него обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Что стало причиной жуткого пожара, установят дознаватели МЧС.

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Ранее в Ростове-на-Дону из-за пожара в баре в центре города эвакуировали 15 человек. Врачи также госпитализировали бармена.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Гибель людей#Ростов#Верхнедонской район#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
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