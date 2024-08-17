Двое мужчин заживо сгорели под обломками здания в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Возгорание произошло в частном доме в хуторе Быковском. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей пожар уже охватил всё здание, у него обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.
Что стало причиной жуткого пожара, установят дознаватели МЧС.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за пожара в баре в центре города эвакуировали 15 человек. Врачи также госпитализировали бармена.