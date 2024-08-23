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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Жителям Ростова-на-Дону пообещали дождливую погоду с 23 августа

Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями

23 августа 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney

Жителям Ростова-на-Дону пообещали дождливую погоду с 23 августа

В Ростове-на-Дону как минимум два дня будут идти дожди, сообщили синоптики.

В пятницу, 23 августа, ожидается дождливая погода, а воздух прогреется до +31 градуса. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.

В субботу осадки сохранятся, термометры покажут +30 градусов. После этого дождливая погода должна прекратиться, но усилится ветер.

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В воскресенье прогнозируют ясное небо, температура воздуха поднимется до +34 градусов. В начале следующей недели будет облачно, а столбики термометров покажут +32 градуса. Ночью значения температуры снизятся до +20 градусов .

В четверг, 29 августа, в город вернется дождливая погода.

Ранее в Ростове-на-Дону буря повалила на землю свыше двух десятков деревьев.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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