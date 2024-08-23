Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В пятницу, 23 августа, ожидается дождливая погода, а воздух прогреется до +31 градуса. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.
В субботу осадки сохранятся, термометры покажут +30 градусов. После этого дождливая погода должна прекратиться, но усилится ветер.
В воскресенье прогнозируют ясное небо, температура воздуха поднимется до +34 градусов. В начале следующей недели будет облачно, а столбики термометров покажут +32 градуса. Ночью значения температуры снизятся до +20 градусов .
В четверг, 29 августа, в город вернется дождливая погода.
Ранее в Ростове-на-Дону буря повалила на землю свыше двух десятков деревьев.