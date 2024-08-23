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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:59

Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных

Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных

23 августа 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в ближайшие выходные синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 23 августа, прогнозируется дождь, а температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду.

В субботу дожди продолжатся, при этом ожидается, что столбики термометров достигнут отметки +30 градусов. В последующие несколько дней осадков не будет, но усилится ветер.

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В воскресенье ожидается безоблачное небо, температура достигнет +34 градусов.

В начале следующей недели синоптики обещают пасмурную погоду с температурой +32 градуса. Ночью эти показатели могут снизиться до +20 градусов.

В четверг, 29 августа, в город снова придет дождь.

Ранее в районе Нахичевань в Ростове-на-Дону во время дождя из ливневого стока резко забил фонтан высотой около двух метров.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Дождь
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