Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В пятницу, 23 августа, прогнозируется дождь, а температура воздуха поднимется до +31 градуса. Ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду.
В субботу дожди продолжатся, при этом ожидается, что столбики термометров достигнут отметки +30 градусов. В последующие несколько дней осадков не будет, но усилится ветер.
В воскресенье ожидается безоблачное небо, температура достигнет +34 градусов.
В начале следующей недели синоптики обещают пасмурную погоду с температурой +32 градуса. Ночью эти показатели могут снизиться до +20 градусов.
В четверг, 29 августа, в город снова придет дождь.
Ранее в районе Нахичевань в Ростове-на-Дону во время дождя из ливневого стока резко забил фонтан высотой около двух метров.