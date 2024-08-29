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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

На Дону два дня полыхает топливный склад. Что там происходит

Под Каменском больше 30 часов полыхает топливный склад. Что сейчас там проиходит?

29 августа 2024, 13:41
Фото: vk.com/kamenskx
На Дону два дня полыхает топливный склад. Что там происходит
В Ростовской области в течение двух дней не получается ликвидировать пожар на топливном складе. Почему он произошел и какие были последствия, в материале RostovGazeta.

Атака БПЛА

В среду, 28 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что регион пытались атаковать четыре беспилотника. Угрозу удалось ликвидировать, но произошло возгорание в Каменском районе.

Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Пожар на складе

Немного позже глава региона рассказал, что загорелся склад с топливом. Для борьбы с огнем привлечены сотрудники экстренных служб. Угрозы для жилых домов нет.

Немного позже глава региона рассказал, что загорелся склад с топливом.
Видео: vk.com/kamensk

Сейчас продолжается второй день борьбы с огнем, но информации о локализации не появлялось. Власти особо не комментируют произошедшее, но очевидцы все снимают на видео.

Взрывы во время пожара

Местные жители стали заявлять о произошедших взрывах цистерн с топливом, но официальной информации об этом не поступало.

Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе
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«Резервуары в Каменском районе продолжают взрываться. Подписчики сообщают, что зарево было видно с окрестностей Ростова», — говорили местные жители.

В Интернете появились видео с огненными вспышками.

«Резервуары в Каменском районе продолжают взрываться.»
Видео: vk.com/kamensk

Режим повышенной готовности

В Каменском районе введен режим повышенной готовности в связи с пожаром. Данную информацию подтвердил в Telegram Владимир Савин, руководитель администрации района.

Он сообщил, что борьба с огнем на складе горючего не прекращается ни на минуту. Региональные власти предоставляют всю необходимую поддержку для устранения возгорания.

В Каменском районе введен режим повышенной готовности в связи с пожаром.В Каменском районе введен режим повышенной готовности в связи с пожаром.
В Каменском районе введен режим повышенной готовности в связи с пожаром.
Фото: vk.com/kamensk

Савин рассказал, что было организовано снабжение водой и продуктами, а также лекарственными средствами. Помимо этого, для участников ликвидации огня предусмотрено трехразовое питание, и созданы условия для отдыха.

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