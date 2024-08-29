Под Каменском больше 30 часов полыхает топливный склад. Что сейчас там проиходит?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В среду, 28 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что регион пытались атаковать четыре беспилотника. Угрозу удалось ликвидировать, но произошло возгорание в Каменском районе.
Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Немного позже глава региона рассказал, что загорелся склад с топливом. Для борьбы с огнем привлечены сотрудники экстренных служб. Угрозы для жилых домов нет.
Сейчас продолжается второй день борьбы с огнем, но информации о локализации не появлялось. Власти особо не комментируют произошедшее, но очевидцы все снимают на видео.
Местные жители стали заявлять о произошедших взрывах цистерн с топливом, но официальной информации об этом не поступало.
«Резервуары в Каменском районе продолжают взрываться. Подписчики сообщают, что зарево было видно с окрестностей Ростова», — говорили местные жители.
В Интернете появились видео с огненными вспышками.
В Каменском районе введен режим повышенной готовности в связи с пожаром. Данную информацию подтвердил в Telegram Владимир Савин, руководитель администрации района.
Он сообщил, что борьба с огнем на складе горючего не прекращается ни на минуту. Региональные власти предоставляют всю необходимую поддержку для устранения возгорания.
Савин рассказал, что было организовано снабжение водой и продуктами, а также лекарственными средствами. Помимо этого, для участников ликвидации огня предусмотрено трехразовое питание, и созданы условия для отдыха.