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В Ростове-на-Дону распланируют 6 га земли под бульвар Авиаторов

В Ростове-на-Дону распланируют 6 га земли под бульвар Авиаторов

2 сентября 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону подготовят документацию по планировке территорий для строительства дороги, сказано в документации на сайте администрации.

Речь идет о проекте планировки и межевания территории. Это необходимо для «Строительства автомобильной дороги „бульвар Авиаторов“. Общая площадь составляет 6,6 гектара.

Добавим, что документ подписал глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Проконтролируют выполнение постановления его заместители.

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Когда именно планируется провести строительные работы, пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что планируется расширение Ростовского транспортного кольца до четырех полос.

Кроме того, стало известно, что для расширения Северного обхода изымут земли.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство дороги#Документация#Планировка территории
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