В Ростове-на-Дону распланируют 6 га земли под бульвар Авиаторов

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Речь идет о проекте планировки и межевания территории. Это необходимо для «Строительства автомобильной дороги „бульвар Авиаторов“. Общая площадь составляет 6,6 гектара.
Добавим, что документ подписал глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Проконтролируют выполнение постановления его заместители.
Когда именно планируется провести строительные работы, пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что планируется расширение Ростовского транспортного кольца до четырех полос.
Кроме того, стало известно, что для расширения Северного обхода изымут земли.