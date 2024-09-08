В Сети появились кадры страшного пожара в мебельном цеху в Ростове

На место прибыл 41 спасатель на 12 автоцистернах, однако этого количества огнеборцев оказалось недостаточно. Площадь ЧП выросла с 200 до 1000 квадратных метров. Тогда на подмогу направили еще 16 человек на пяти спецмашинах.