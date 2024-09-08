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Posted Вчера, 19:52

Published Вчера, 19:52

Modified Вчера, 19:54

Updated Вчера, 19:54

В Сети появились кадры страшного пожара в мебельном цеху в Ростове

В Сети появились кадры страшного пожара в мебельном цеху в Ростове

8 сентября 2024, 19:52
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Появились кадры пожара в мебельном цеху, который произошел вечером 8 сентября в Ростове, видео поделились читатели RostovGazeta.

Пожар настолько крупный, что от него в ночном небе появилось зарево. Сам столб пламени поднимается над одноэтажными постройками в нескольких десятках метров от автора ролика.

Как сообщала RostovGazeta, ангары на улице Вити Черевичкина, 97 загорелись примерно в 21.00 мск. В считанные минуты огонь охватил два помещения по 100 квадратных метров.

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На место прибыл 41 спасатель на 12 автоцистернах, однако этого количества огнеборцев оказалось недостаточно. Площадь ЧП выросла с 200 до 1000 квадратных метров. Тогда на подмогу направили еще 16 человек на пяти спецмашинах.

Пожар удалось локализовать спустя полтора часа, к 22.30 мск. Спасатели удерживают пламя, чтобы оно не перебросилось на соседние здания, но огонь пока не ликвидировали.

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#Евгения Волкова#Видео#Пожар#Спасатели#Ростов#Локализация#Происшествия#Мебельный цех
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