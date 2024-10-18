Локализация

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2024
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону
Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
18 октября, 05:27
Возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах
30 сентября, 12:43
Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров
13 сентября, 09:47
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске
Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области спустя 12 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.
9 сентября, 15:19
В Сети появились кадры страшного пожара в мебельном цеху в Ростове
8 сентября, 19:52
2023
Один человек пострадал во время страшного пожара на складе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону один человек получил ожоги во время крупного пожара на улице 1-я Луговая, сообщили в региональном УМЧС.
18 октября 2023, 10:41
Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском на территории местного рынка произошло возгорание, сообщили местные жители в соцсетях.
25 августа 2023, 09:59

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