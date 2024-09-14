Ростовчане смотрят на технику ВСУ, пока учёные проверяют территорию рядом с АЭС

Газета «Пик» сообщила, что один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Платным станет отрезок длиной в 100 километров: от 933-го километра до 1024-го километра. Этот участок пролегает от Каменска-Шахтинского до аэропорта Платов. Отметим, что именно на этом участке трассы чаще всего собираются пробки.