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Posted 14 сентября, 16:10

Published 14 сентября, 16:10

Modified 14 сентября, 16:10

Updated 14 сентября, 16:10

Главные новости Ростовской области 14 сентября

Ростовчане смотрят на технику ВСУ, пока учёные проверяют территорию рядом с АЭС

14 сентября 2024, 16:10
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области 14 сентября
В Ростове начали праздновать День города, тем временем учёные доложили об уровне радиации рядом с АЭС в Волгодонске, а на трассе М-4 «Дон» появится новый платный участок.

Выставка трофейной техники в День города

Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания. Массовые гуляния в городе отменены. Но в «Левобережном» парке Ростова в праздничную дату заработала выставка трофейной военной техники. Российские военнослужащие захватили её в боестолкновениях на фронте. Среди экспонатов выставки — бронетехника Украины, Швеции, Канады, Великобритании, США и других стран. На большинстве техники видны следы обстрелов.

Отдельная часть выставки — дроны. Военные рассказывают о применении беспилотников в бою.

Выставка трофейной техники будет открыта в «Левобережном» парке Ростова до 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.

Мероприятие собрало сотни ростовчан. При этом в регионе действует запрет на массовые события, на которых одновременно присутствуют больше 50 человек. В правительстве Ростовской области возможное нарушение запрета никак не комментировали.

Со следами обстрелов: ростовчанам в День города показали военную технику ВСУ
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Проверка уровня радиации

Учёные и студенты ЮФУ отобрали пробы почвы и растительности рядом с АЭС, а также сделали замеры воздуха с целью определения гамма-фон.

В пресс-службе Ростовской АЭС уточнили, что радиацию рядом с электростанцией исследователи проверяют два раза в год. Пробы изучают в лабораториях.

По словам учёных, очередные исследования показали, что количество радионуклидов в почве и растительности, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений и не изменились с «допускового» периода АЭС.

Данные, полученные во время проверки радиационного фона, исследователи затем смогут использовать для своих научных статей по радиоэкологии.

Учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию
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Новая платная дорога

Газета «Пик» сообщила, что один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Платным станет отрезок длиной в 100 километров: от 933-го километра до 1024-го километра. Этот участок пролегает от Каменска-Шахтинского до аэропорта Платов. Отметим, что именно на этом участке трассы чаще всего собираются пробки.

Дублёром этого участка станет дорога «Новочеркасск — Каменоломни». Власти пообещали её отремонтировать. Для этих целей уже готов проект. Эта дорога также очень загружена и при этом находится в плохом состоянии.

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