Ростовчане смотрят на технику ВСУ, пока учёные проверяют территорию рядом с АЭС

Posted 14 сентября, 16:10
Published 14 сентября, 16:10
Modified 14 сентября, 16:10
Updated 14 сентября, 16:10
Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания. Массовые гуляния в городе отменены. Но в «Левобережном» парке Ростова в праздничную дату заработала выставка трофейной военной техники. Российские военнослужащие захватили её в боестолкновениях на фронте. Среди экспонатов выставки — бронетехника Украины, Швеции, Канады, Великобритании, США и других стран. На большинстве техники видны следы обстрелов.
Отдельная часть выставки — дроны. Военные рассказывают о применении беспилотников в бою.
Выставка трофейной техники будет открыта в «Левобережном» парке Ростова до 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.
Мероприятие собрало сотни ростовчан. При этом в регионе действует запрет на массовые события, на которых одновременно присутствуют больше 50 человек. В правительстве Ростовской области возможное нарушение запрета никак не комментировали.
Учёные и студенты ЮФУ отобрали пробы почвы и растительности рядом с АЭС, а также сделали замеры воздуха с целью определения гамма-фон.
В пресс-службе Ростовской АЭС уточнили, что радиацию рядом с электростанцией исследователи проверяют два раза в год. Пробы изучают в лабораториях.
По словам учёных, очередные исследования показали, что количество радионуклидов в почве и растительности, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений и не изменились с «допускового» периода АЭС.
Данные, полученные во время проверки радиационного фона, исследователи затем смогут использовать для своих научных статей по радиоэкологии.
Газета «Пик» сообщила, что один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области. Платным станет отрезок длиной в 100 километров: от 933-го километра до 1024-го километра. Этот участок пролегает от Каменска-Шахтинского до аэропорта Платов. Отметим, что именно на этом участке трассы чаще всего собираются пробки.
Дублёром этого участка станет дорога «Новочеркасск — Каменоломни». Власти пообещали её отремонтировать. Для этих целей уже готов проект. Эта дорога также очень загружена и при этом находится в плохом состоянии.