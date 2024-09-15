Губернатор Голубев сделал заявление из-за полыхающих в Ростовской области пожаров

«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек», — написал глава региона.