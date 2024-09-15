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Posted 15 сентября, 13:35

Published 15 сентября, 13:35

Modified 15 сентября, 13:37

Updated 15 сентября, 13:37

Губернатор Голубев сделал заявление из-за полыхающих в Ростовской области пожаров

Губернатор Голубев сделал заявление из-за полыхающих в Ростовской области пожаров

15 сентября 2024, 13:35
Фото: donland
Губернатор Голубев сделал заявление из-за полыхающих в Ростовской области пожаров

Губернатор Голубев сообщил о полыхающих 30 пожарах в Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в настоящий момент в регионе полыхает сразу несколько десятков пожаров, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пожары, по словам губернатора, возникли из-за сильного ветра, перехлеста проводов линий электропередачи, а также неосторожного обращения с огнем.

Всего с начала суток в области было зарегистрировано более 50 пожаров. Штормовой ветер при этом осложняет работу пожарных.

«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек», — написал глава региона.

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Он также добавил, что сложная обстановка наблюдается в населенных пунктах Аксайского района, где горят восемь домов в трех СНТ.

Пожары ликвидируют более 2000 спасателей, задействованы почти 300 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили, как Ростов накрыло дымом из-за пожара на левом берегу.

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