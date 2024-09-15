Губернатор Голубев сделал заявление из-за полыхающих в Ростовской области пожаров

Posted 15 сентября, 13:35
Published 15 сентября, 13:35
Modified 15 сентября, 13:37
Updated 15 сентября, 13:37
Пожары, по словам губернатора, возникли из-за сильного ветра, перехлеста проводов линий электропередачи, а также неосторожного обращения с огнем.
Всего с начала суток в области было зарегистрировано более 50 пожаров. Штормовой ветер при этом осложняет работу пожарных.
«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек», — написал глава региона.
Он также добавил, что сложная обстановка наблюдается в населенных пунктах Аксайского района, где горят восемь домов в трех СНТ.
Пожары ликвидируют более 2000 спасателей, задействованы почти 300 единиц техники.
Ранее очевидцы сообщили, как Ростов накрыло дымом из-за пожара на левом берегу.