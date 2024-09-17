В МЧС назвали возможную причину пожара на рынке в Аксае

Posted 17 сентября, 11:30
Published 17 сентября, 11:30
Modified 17 сентября, 11:32
Updated 17 сентября, 11:32
Напомним, что ночью 16 сентября в Аксае произошел пожар на рынке, который находится по улице Ленина. Когда спасатели приехали на место происшествия, пламя уже расползлось на две тысячи квадратных метров. Спасателям потребовалось 40 минут на локализацию возгорания и еще примерно три часа на полную его ликвидацию.
В ту ночь сгорели 25 торговых павильонов. Предварительной причиной пожара считается аварийный режим работы электрооборудования.
Добавим, что местные власти намерены восстановить рынок, а его неповрежденная пожаром часть начнет работать в прежнем режиме уже на этой неделе.
Ранее спасатели назвали районы Ростовской области, которым грозит ЧС из-за пожаров.