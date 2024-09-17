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Posted 17 сентября, 11:30

Published 17 сентября, 11:30

Modified 17 сентября, 11:32

Updated 17 сентября, 11:32

Причиной пожара на рынке Аксая могла стать неисправная электропроводка

В МЧС назвали возможную причину пожара на рынке в Аксае

17 сентября 2024, 11:30
Фото: rostovgazeta.ru
Причиной пожара на рынке Аксая могла стать неисправная электропроводка

Причиной пожара на рынке Аксая могла стать неисправная электропроводка

Спасатели считают, что, предположительно, возгорание на центральном рынке Аксая могло начаться из-за проблем с проводкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС России.

Напомним, что ночью 16 сентября в Аксае произошел пожар на рынке, который находится по улице Ленина. Когда спасатели приехали на место происшествия, пламя уже расползлось на две тысячи квадратных метров. Спасателям потребовалось 40 минут на локализацию возгорания и еще примерно три часа на полную его ликвидацию.

В ту ночь сгорели 25 торговых павильонов. Предварительной причиной пожара считается аварийный режим работы электрооборудования.

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Добавим, что местные власти намерены восстановить рынок, а его неповрежденная пожаром часть начнет работать в прежнем режиме уже на этой неделе.

Ранее спасатели назвали районы Ростовской области, которым грозит ЧС из-за пожаров.

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