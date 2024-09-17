В МЧС назвали возможную причину пожара на рынке в Аксае

Напомним, что ночью 16 сентября в Аксае произошел пожар на рынке, который находится по улице Ленина. Когда спасатели приехали на место происшествия, пламя уже расползлось на две тысячи квадратных метров. Спасателям потребовалось 40 минут на локализацию возгорания и еще примерно три часа на полную его ликвидацию.