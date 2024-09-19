Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове

Ограничения будут вводить поэтапно с 29 сентября. Для проезда закроют улицу Красноаксайскую и 1-ю улицу (на участке от пересечения с Красноаксайской до дома № 72 на Подвойского), 2-ю и 3-ю улицы (от Красноаксайской до дома № 20 на 3-й улице).