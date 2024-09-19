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Posted 19 сентября, 07:16

Published 19 сентября, 07:16

Modified 19 сентября, 07:18

Updated 19 сентября, 07:18

Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове

Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове

19 сентября 2024, 07:16
Фото: Яндекс. Карты
Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове
Из-за строительства канализации перекроют улицы Нахичевани в Ростове, сообщает департамент автодорог города.

Ограничения будут вводить поэтапно с 29 сентября. Для проезда закроют улицу Красноаксайскую и 1-ю улицу (на участке от пересечения с Красноаксайской до дома № 72 на Подвойского), 2-ю и 3-ю улицы (от Красноаксайской до дома № 20 на 3-й улице).

Аналогичная ситуация ожидается на 4-й улице (от Красноаксайской до дома № 13 на 4-й улице), на 43-й линии (на пересечении со 2-й Пролетарской в створе дома № 68) и улице Богданова (на пересечении с 43-й линии, 86).

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Временные неудобства также появятся на улице 2-й Пролетарской (от дома № 77 до № 81А), Сарьяна (в створе дома № 40/55), на улице Сарьяна (в створе доме № 54/73) и на 2-й Пролетарской (от дома № 60 до 2-й Пролетарской, 64).

Проезд перекроют на несколько месяцев, до 15 декабря. К этому моменту коммунальщики должны завершить строительство канализации.

Ранее стало известно об ограничении дорожного движения на улице Доватора.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Ограничения#Улицы#Коммунальщики#Канализация
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