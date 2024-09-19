Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове

Posted 19 сентября, 07:16
Published 19 сентября, 07:16
Modified 19 сентября, 07:18
Updated 19 сентября, 07:18
Ограничения будут вводить поэтапно с 29 сентября. Для проезда закроют улицу Красноаксайскую и 1-ю улицу (на участке от пересечения с Красноаксайской до дома № 72 на Подвойского), 2-ю и 3-ю улицы (от Красноаксайской до дома № 20 на 3-й улице).
Аналогичная ситуация ожидается на 4-й улице (от Красноаксайской до дома № 13 на 4-й улице), на 43-й линии (на пересечении со 2-й Пролетарской в створе дома № 68) и улице Богданова (на пересечении с 43-й линии, 86).
Временные неудобства также появятся на улице 2-й Пролетарской (от дома № 77 до № 81А), Сарьяна (в створе дома № 40/55), на улице Сарьяна (в створе доме № 54/73) и на 2-й Пролетарской (от дома № 60 до 2-й Пролетарской, 64).
Проезд перекроют на несколько месяцев, до 15 декабря. К этому моменту коммунальщики должны завершить строительство канализации.
Ранее стало известно об ограничении дорожного движения на улице Доватора.