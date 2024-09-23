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Posted 23 сентября, 08:09

Published 23 сентября, 08:09

Modified 23 сентября, 08:11

Updated 23 сентября, 08:11

Холодную воду на сутки отключат в центре Ростова

Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды

23 сентября 2024, 08:09
Фото: Водоканал
Холодную воду на сутки отключат в центре Ростова
Несколько центральных улиц Ростова на сутки оставят без холодной воды, об ограничениях предупредили сотрудники городского водоканала.

Подачу воды перекроют 25 сентября около 08:30. Краны опустеют в домах, расположенных в границах улицы Текучева — проспекта Буденновского — Красноармейской — Соколова.

Это значит, что воды не будет не только на этих улицах, но и в переулках Соборном, Семашко, Газетном и на проспекте Ворошиловском — на отрезке от Текучева до Красноармейской.

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Также временные неудобства появятся на улицах Черепахина, Малюгиной, Варфоломеева, Филимоновской, Леромнтовской и Города Волос — от проспекта Буденновского до улицы Соколова.

Возобновить водоснабжение обещают к следующему утру, около 08:00. В это время коммунальщики будут переподключать участок водопровода на улице Варфоломеева.

Ранее стало известно, на каких улицах Ростова отключат свет в начале рабочей недели.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Вода#Ограничения#Улицы#Ростов#Центр#Отключение
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