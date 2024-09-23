Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды

Posted 23 сентября, 08:09
Published 23 сентября, 08:09
Modified 23 сентября, 08:11
Updated 23 сентября, 08:11
Подачу воды перекроют 25 сентября около 08:30. Краны опустеют в домах, расположенных в границах улицы Текучева — проспекта Буденновского — Красноармейской — Соколова.
Это значит, что воды не будет не только на этих улицах, но и в переулках Соборном, Семашко, Газетном и на проспекте Ворошиловском — на отрезке от Текучева до Красноармейской.
Также временные неудобства появятся на улицах Черепахина, Малюгиной, Варфоломеева, Филимоновской, Леромнтовской и Города Волос — от проспекта Буденновского до улицы Соколова.
Возобновить водоснабжение обещают к следующему утру, около 08:00. В это время коммунальщики будут переподключать участок водопровода на улице Варфоломеева.
Ранее стало известно, на каких улицах Ростова отключат свет в начале рабочей недели.