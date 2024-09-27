Угольные шахты выставили на продажу в Ростовской области

Posted 27 сентября, 15:41
Published 27 сентября, 15:41
Modified 27 сентября, 15:41
Updated 27 сентября, 15:41
Речь идёт об угольных шахтах №37 и №40. У них есть лицензии на пользование недрами и добычу антрацита.
Собственник утверждает, что лицензионный запас антрацита составляет 14 миллионов тонн. Также возможна дополнительная «прирезка» уже разведанных 17 миллионов тонн.
«Шахта вскрыта наклонными стволами, глубина залегания пластов 180 м., угол наклона пластов 4’ -10’», — рассказывает продавец.
Сейчас шахты находятся на консервации. Проект их расконсервации готов на 90%.
«На начальном этапе расконсервации возможно получение готовой продукции за счёт расчистки территории и проходов», — объясняет собственник.
Он рассчитывает, что шахты заинтересуют инвесторов, которые хотят добывать уголь. Цена в объявлении не указана и будет обсуждаться только с заинтересованным покупателем.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]